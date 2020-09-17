المالية النيابية تعلن عدم وصول موازنة 2020 الى البرلمان

2020/09/17 | 12:28 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقي نيوز /أكدت اللجنة المالية النيابية، يوم الخميس، عدم وصول مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2020 إلى مجلس النواب "حتى الآن".عضو اللجنة جمال كوجر قال إن "الموازنة العامة للعام 2020 لم تصل لغاية اللحظة إلى مجلس النواب"، مبينا أن "اللجنة المالية النيابية لا تتمكن من الاطلاع على تفاصيلها إلا بعد وصولها إلى المجلس".وأضاف أنه "عندما تصل الموازنة إلى البرلمان فأن هيئة الرئاسة سترسلها إلى اللجنة المالية وبعدها ستطلب اللجنة قراءة أولى، وتوزيع مسودة القانون على اللجان المعنية والنواب من تمهيداً للقراءة الثانية والتصويت على الموازنة في الجلسات المقبلة".وأقر مجلس الوزراء ، في 14 ايلول الجاري، مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2020، مشيرا الى إرساله إلى مجلس النواب.موقع عراقي نيوز..نهتم بالاحداث العراقية

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