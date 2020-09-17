تحديد “موعد عودة الحياة” والخلاص من كورونا… الامر مرهون بشيء واحد

2020/09/17 | 12:28 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

قالت نائبة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لشؤون البرامج، سوميا سواميناثان، الأربعاء 16 سبتمبر/أيلول 2020، إنه من غير المرجح أن تعود الحياة لطبيعتها مثلما كانت عليها قبل ظهور جائحة فيروس كورونا، قبل عام 2022.

صحيفة South China Morning Post نقلت تصريحات سواميناثان التي قالت إن الطريقة التي يتخيلها الناس بتوقيت طرح اللقاح للعالم بأسره، وتوقيت عودة الحياة إلى طبيعتها مؤكدة أن “التفكير مجرد خيال وليس واقعياً”.كما أشارت نائبة المدير العالم لمنظمة الصحة العالمية إلى أن الجدول الزمني الأكثر واقعية يضع إطلاق لقاح كورونا خلال منتصف عام 2021، وأن التطعيم لن يحدث بين عشية وضحاها، كما أشارت إلى أن ارتداء الأقنعة والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي سيبقى ضرورياً لفترة طويلة.

سواميناثان قالت في اجتماع افتراضي استضافته مؤسسة الأمم المتحدة إنه يجب أن يكون 60٪ إلى 70٪ من سكان العالم مناعة ضد الفيروس قبل البدء في رؤية انخفاض كبير في انتقال هذا الفيروس.كما قالت إنه حتى لو تم التوصل إلى اللقاح فلا أحد يعرف إلى أي درجة ستكون هذه اللقاحات فعالة في الحماية من الفيروس، كما طرحت علامة استفهام كبيرة أخرى: “كم شهراً ستستمر المناعة؟”.

في انتظار اللقاح: وتأتي تصريحات الصحة في وقت كشفت فيه شركة “سيرم إنستيتوت أوف أنديا” (SSI)، أكبر شركة لقاحات في العالم، أن تطعيم كل سكان العالم ضد فيروس كورونا قد يستغرق بين 4 إلى 5 سنوات، نقلاً عن موقع Business Insider الأمريكي.

أدار بوناوالا، المدير التنفيذي للشركة، قال إن توفير اللقاح للكل يتطلب 15 مليار جرعة، بمعدل جرعتين لكل شخص، كما حذر من أن مصنعي الأدوية ليس لديهم القدرة الإنتاجية لتلبية هذا الطلب.

بوناوالا أضاف قائلاً -نقلاً عن الصحيفة- إنه حتى لو كان لقاح كوفيد-19 جاهزاً بحلول مطلع العام المقبل، كما توقع خبراء، فلن تكون هناك جرعات كافية لتطعيم سكان العالم بالكامل حتى نهاية عام 2024، على أحسن تقدير.

ويأتي هذا في وقت انضمت فيه شركة SSI في شراكة مع مصنعي الأدوية الآخرين، بما في ذلك AstraZeneca و Novavax، لتطوير لقاح، والتزمت بإنتاج مليار جرعة، نصفها سيذهب إلى الهند.

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