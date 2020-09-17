دمج الماضي بالمستقبل.. سيارات كلاسيكية بمحركات كهربائية

2020/09/17 | 12:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكتسب السيارات الكلاسيكية المحولة إلى كهربائية أداء يفوق مواصفاتها الأصلية، لأنها تحتوي على أجزاء متحركة أقل، وموثوقية أكبر.

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