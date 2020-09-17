ارشادات لمعالجة اعراض كورونا في المنزل؟

2020/09/17 | 12:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..اصبح الجميع يدرك أنّ الحمّى والسعال وضيق التنفس تُعدّ من الأعراض الأكثر شيوعاً لـ”كوفيد-19″.لكن مع ذلك، فإنّ الكثيرين غير مطّلعين على ما يجب فعله في ما يتعلق بكيفية تخفيف هذه الأعراض عند ظهورها.ورغم أنه لا يوجد حالياً أيّ علاج محدّد لفيروس «كورونا»، إلّا أنه في حال ظهور نتائج إيجابية لـ«كوفيد-19» الذي لا […]

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