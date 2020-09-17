وفاة الشاعر العراقي عادل محسن بعد معاناته من مرض عضال

2020/09/17 | 12:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – توفي صباح اليوم الخميس، الشاعر ومقدم البرامج عادل محسن، عن عمر ناهز 60 عاماً، بعد صراع مع المرض.إن الشاعر العراقي عادل محسن فارق الحياة بعد صراع مع طويل مع المرض.ويعد الراحل من أبرز شعراء الأغنية والقصيدة في العراق، اذ كتب عشرات القصائد الغنائية التي غناها فنانون عراقيون وعرب، كما عمل […]

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