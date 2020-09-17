2020/09/17 | 12:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( السفير الأمريكي يعلق على استهداف السفارة وقوات التحالف ويعتبره ’’تقويضاً’’ لسلطة الدولة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( السفير الأمريكي يعلق على استهداف السفارة وقوات التحالف ويعتبره ’’تقويضاً’’ لسلطة الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).