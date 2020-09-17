طقس العراق في الأيام الأربعة المقبلة وانخفاض نسبي للحرارة

2020/09/17 | 12:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ نينا/ توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة طقس الأيام الأربعة المقبلة في البلاد.وذكرت الهيئة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/ نينا/ نسخة منه:" ان طقس يوم غد الجمعة سيكون في المنطقة الوسطى مشمسا وحارا، وفي المنطقة الشمالية مشمساً، وفي المنطقة الجنوبية مشمسا وحار جداً"، مشيرةً الى:" ان درجات الحرارة العظمى في مدينة بغداد ستكون بمعدل 45 مْ".وأضافت:" ان طقس يوم السبت المقبل سيكون في الوسط والشمال مشمساً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً وفي الجنوب مشمساً وحاراً، ولا تغير في درجات الحرارة عن اليوم السابق".أما طقس الأحد المقبل فيكون في "الوسط والشمال مشمساً وفي الجنوب مشمساً وحاراً، ولا تغير في درجات الحرارة عن اليوم السابق".ولفتت الى:" ان طقس الأثنين المقبل سيكون في الوسط مشمسا وحارا، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً وفي الشمال مشمسا مع ظهور بعض القطع من الغيوم، وارتفاع بدرجات الحرارة وفي الجنوب مشمسا وحاراً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"./انتهى7

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