انتحار امرأة في كربلاء برمي نفسها من اعلى بناية قرب مرأب السيارات الموحد

2020/09/17 | 12:30 - المصدر: وكالة نينا

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كربلاء / نينا / قامت أمراة بالانتحار في محافظة كربلاء المقدسة من خلال رمي نفسها من بناية بالقرب من مرأب السيارات الموحد داخل مركز المحافظة .وافاد مصدر أمني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان التحقيقات الاولية أظهرات بان سبب الانتحار هو لوجود مشاكل عائلية ادت بالضحية قتل نفسها ./انتهى

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