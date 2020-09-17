أوامر قبض بحق 21 موظفاً لتسببهم بالهدر في كركوك

2020/09/17 | 12:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، اليوم الخميس، عن صدور أمر قبض وتحر بحق عدد من المتهمين في شركة مصافي الشمال، لتسببهم بـ"هدر كميات كبيرة" من ما...

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