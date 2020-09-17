بغداد تسلم كوردستان ثاني دفعات

2020/09/17 | 12:30 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذه المستحقات تشمل ما سوّقه الفلاحون للحكومة الاتحادية من قمح وشعير العام الجاري - صورة إرشيفية

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