2020/09/17 | 12:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ غادرت منة عبد العزيز “فتاة التيك توك” قسم شرطة الطالبية، منذ قليل ، بعد إنهاء الإجراءات الخاصة بإخلاء سبيلها، فى القضية التي تعرضت فيها لاعتداء جنسي على يد 6 أشخاص.وتم إخلاء سبيل فتاة التيك توك ، تنفيذا لقرار النيابة العامة، وبعد أن استكملت البرنامج التأهيلى المقرر لها.وسبق أن أمر المستشار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد إخلاء سبيلها فتاة “التيك توك” منة عبد العزيز تغادر النيابة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد إخلاء سبيلها فتاة “التيك توك” منة عبد العزيز تغادر النيابة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).