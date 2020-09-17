مركز مراقبة الإنترنت: الكابل الضوئي حلم بعيد المنال

2020/09/17 | 12:33 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد مركز مراقبة الإنترنت اليوم “الخميس” ان الكابل الضوئي بات حلم كل مواطن عراقي يبحث عن انترنت عالي السعات وسرعة جيدة، حيث ان الخدمات المقدمة حاليا شبه معدومة في ظل وجود تبريرات من الجهات المسؤولة لم يعد المستخدمون يقتنعون بها .

وقال المركز في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، إن “خدمات الانترنت في العراق ما زالت دون مستوى الطموح نتيجة لعدم اكتمال مشروع الكابل الضوئي لنقل الانترنت “ترانزيت” التابع لشركة سيموفني ايرثلنك”، مشيراً إلى أن “المشروع تلكأ وحصلت فيه توقفات بسبب وجود جملة من شبهات الفساد”.



و زاد، ان مشروع الكيبل الضوئي سيحسن من جودة الانترنت ب‍العراق الى 10 اضعاف، مشيراً الى ان العراق سيكون بلد “اترانزيت دولي” ويدخل واردات تقدر بـ ٢ مليار دولار سنوياً.

وأوضح ان «هذا المشروع لو تم تنفيذه سيسهم في الارتقاء بمستوى الخدمة ويخلق فرص عمل جديدة للشباب في قطاع التكنولوجيا، ولكن بعض الشركات تسعى وبأي ثمن لحتكار مشروع الكابل الضوئي ليس بهدف تنفيذه وإنما بهدف تعطيله لتضمن هذه الشركات عدم المساس بآلية عملها التي لايستطيع أي أحد منافستها فيها، من اجل ابقاء الحال على ما هو عليه وجعل الدولة تخضع لشروط هذه الشركات لكونها الوحيدة القادرة على تطوير قطاع الاتصالات».

وشددت على ضرورة فتح تحقيق عاجل في ما يخص تلكؤ المشوع الوطني للإنترنت من قبل لجنة الاتصالات النيابية و لجنة قضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية واحالة المقصرين الى القضاء .

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