الحشد الشعبي يعتقل شخصين يروجان لعملات مزورة في الموصل

2020/09/17 | 12:35 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اعتقلت استخبارات اللواء 30 بالحشد الشعبي، الخميس، شخصين يروجان لعملات مزورة وبحوزتهما أكثر ١٩ ألف دولار أمريكي في الموصل.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “خلية استخبارات اللواء 30 بالحشد الشعبي اعتقلت شخصين يروجان لعملات مزورة في الموصلط.وأضاف البيان أنه “كان بحوزتهما أكثر من ١٩ الف دولار أمريكي”.



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