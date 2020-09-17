2020/09/17 | 12:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

أعلن مدير سايلو محافظة أربيل هيمن سيد مراد، اليوم الخميس، (17 أيلول 2020) ارسال الحكومة الاتحادية أكثر من مليار دينار كمستحقات مالية، عن تسويق محصول الحنطة من الفلاحين في أربيل خلال العام الحالي 2020.

ونقل موقع المحافظة عن مراد قوله إن المبلغ هو مليار و85 مليون دينار عراقي، لافتاً إلى البدء بتوزيع المبالغ على الفلاحين الاسبوع المقبل.

وكان المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال، أكد يوم الثلاثاء، (15 أيلول 2020)، أن موازنة 2021 ستثبت حصة إقليم كوردستان من النفط، وترسخ الاتفاقات التي حصلت في الماضي.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد تسلم اربيل اكثر من مليار دينار كمستحقات الفلاحين لمحصول الحنطة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد تسلم اربيل اكثر من مليار دينار كمستحقات الفلاحين لمحصول الحنطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).