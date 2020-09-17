بغداد ترسل مليار دينار إلى أربيل كمستحقات مالية للفلاحين

2020/09/17 | 12:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأعلن مدير سايلو محافظة أربيل هيمن سيد مراد، الخميس، ارسال الحكومة الاتحادية أكثر من مليار دينار كمستحقات مالية، عن تسويق محصول الحنطة من الفلاحين في أربيل خلال العام الحالي 2020.

ونقل موقع المحافظة عن مراد قوله إن المبلغ هو مليار و85 مليون دينار، لافتاً إلى البدء بتوزيع المبالغ على الفلاحين الاسبوع المقبل.

وكان المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال، أكد يوم الثلاثاء، أن موازنة 2021 ستثبت حصة إقليم كوردستان من النفط، وترسخ الاتفاقات التي حصلت في الماضي.

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