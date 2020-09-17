وزارة التخطيط: ستة آلاف مشروع متوقف بعضها منجزة بنسبة 90 بالمائة

2020/09/17 | 12:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادأوضح المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، الخميس، أن نحو ستة آلاف مشروع متوقف منذ 2008 بعضها منجزة بنسبة 90 بالمئة، معللا ذلك بعدة عوامل أبرزها قلة السيولة المالية.

وقال الهنداوي في تصريح صحفي، إنه "كان من المؤمل أن يتم إنجاز هذه المشاريع فيما لو توفرت الأموال الكافية؛ حيث كان متوقعاً أن تتوفر مثل هذه الأموال في ضوء ارتفاع أسعار النفط التي كانت تغطي الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري في حكومات سابقة، لكن العراق وبعد سنوات واجه الأزمة المزدوجة والمتمثلة في ظهور (داعش) وانخفاض أسعار النفط بشكل كبير".

وبرر ذلك بأن "هذه الأزمة أدت إلى توقف عدد غير قليل منها يقترب عددها من نحو 6 آلاف مشروع ما اضطر مجلس الوزراء حينها إلى إصدار قرار يقضي بإيقاف المشاريع التي لا يمكن توفير تخصيصات مالية لها"، مبيناً أن "هذا التوقف كانت له آثار سلبية على تلك المشاريع حيث تسبب في حدوث حالة اندثار لهذه المشاريع، وهي ما تزيد من نسبة الخسارة".

وأوضح الهنداوي أن "هناك قضايا كثيرة ترتبت على عدم إكمال تلك المشاريع، وهي المبالغ المالية التي تخص المقاولين وتبلغ نحو 4 مليارات دولارات"، لافتا إلى أن "تلك المشاريع أنفقت عليها أموال طائلة، علما بأن هناك نسب إنجاز متقدمة لبعض تلك المشاريع؛ حيث بلغت نسب إنجاز بعضها إلى 90 في المائة".

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