وفاة الشاعر عادل محسن بعد معاناة مع المرض

2020/09/17 | 12:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..اعلن في بغداد ،اليوم الخميس، عن وفاة الشاعر ومقدم البرامج عادل محسن، عن عمر ناهز 60 عاماً، بعد صراع مع المرض.و كان محسن قد اخل الى المستشفى قبل أسابيع ،وبعد تدهور حالته الصحية تم نقله الى بيروت لتلقي العلاج في احدى المستشفيات هناك.وتذكر زوجة الراحل الى انه طلب العودة الى بغداد و […]

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