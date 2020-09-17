بالوثيقة .. المالية النيابية ترسل كتابا للكاظمي لاعادة النظر بتعيينات الدرجات الخاصة الاخيرة

2020/09/17 | 12:43 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد اللجنة المالية النيابية ترسل كتابا للكاظمي لاعادة النظر بتعيينات الدرجات الخاصة الاخيرة”.

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