الكاظمي يعقد اجتماعا مع القيادات الأمنية والعسكرية بحضور وزيري الدفاع والداخلية

2020/09/17 | 12:43 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، يزور قيادة العمليات المشتركة ويعقد اجتماعا مع القيادات الأمنية والعسكرية بحضور وزيري الدفاع والداخلية .

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