الكاظمي يعقد اجتماعا رفيعا في مقر العمليات المشتركة

2020/09/17 | 12:44 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..عقد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الخميس، اجتماعا أمنيا بحضور وزيري الداخلية عثمان الغانمي والدفاع جمعة عناد.وذكر بيان لمكتب الكاظمي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي زار قيادة العمليات المشتركة ويعقد اجتماعا مع القيادات الأمنية والعسكرية”.وأضاف أن “الاجتماع حضره وزيرا الدفاع والداخلية”.



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