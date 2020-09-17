الكاظمي يزور العمليات المشتركة ويعقد اجتماعا بحضور وزيري الدفاع والداخلية

2020/09/17 | 12:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- زار رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، قيادة العمليات المشتركة ويعقد اجتماعا مع القيادات الأمنية والعسكرية بحضور وزيري الدفاع والداخلية .واكد مصدر ، ان الكاظمي قام بزيارة مقر قيادة العمليات المشتركة وعقد اجتماع مع القيادات الامنية والعسكرية وبحضور وزيري الدفاع والداخلية .

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