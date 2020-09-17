العراق يلاعب عُمان ودياً تحضيراً للتصفيات الآسيوية المزدوجة

2020/09/17 | 12:55 - المصدر: الفرات نيوز

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{دولية: الفرات نيوز} وافق الاتحاد العُماني لكرة القدم على طلب الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، بخوض مباراة ودية بين المنتخبين تحضيراً للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين، والتي تم تأجيلها إلى العام المقبل.





وبحسب بيان الهيأة التطبيعية، "ستقام المباراة الودية في الثالث عشر من تشرين الثاني / نوفمبر المقبل، بدولة الامارات العربية المتحدة، على أن يتحمل كل منتخب التكاليف المترتبة على إقامة هذه المباراة، فيما سيتم التنسيق لاحقاً حول الملعب وتوقيت المباراة الودية بين المنتخبين".

واضافت الهيأة انها تسعى "الى تأمين مباراة ثانية لأسود الرافدين خلال الفترة المقبلة، وذلك على وفق المنهاج الذي تقدم به مدرب المنتخب الوطني، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش".

Mohameed

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