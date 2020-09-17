الكاظمي يجتمع بالقيادات الأمنية بحضور وزيري الداخلية والدفاع

2020/09/17 | 12:55 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أجتمع رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، بالقيادات الامنية.





وزار الكاظمي بحسب مكتب رئيس الوزراء قيادة العمليات المشتركة وعقد اجتماعا مع القيادات الأمنية والعسكرية بحضور وزيري الدفاع جمعة عناد والداخلية عثمان الغانمي

عمار المسعودي

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