البرلمان الاوروبي يتبنى قرار يدعو دول الاتحاد لعدم بيع الاسلحة للسعودية والامارات

2020/09/17 | 12:59 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقي نيوز /تبنى البرلمان الأوروبي، قراراً يدعو دول الاتحاد لعدم بيع أسلحة إلى ‎السعودية والإمارات بسبب الحرب في اليمن.وتقود السعودية وحليفتها الرئيسة الإمارات، تحالفاً ينفذ عمليات عسكرية جوية وبرية وبحرية في حرب ضد جماعة أنصار الله.ودعا قرار البرلمان الأوروبي أيضاً إلى عدم بيع أسلحة للحكومة اليمنية "الشرعية"، وأطراف النزاع الأخرى.قرار البرلمان جاء بعد خمسة أسابيع من صدور حكم قضائي يلزم الحكومة البلجيكية بوقف ترخيص شركة سلاح تصدّر أسلحة للرياض.موقع عراقي نيوز..نهتم بالاحداث العراقية

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