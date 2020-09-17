الكاظمي يعقد اجتماعاً بالقيادات الأمنية والعسكرية في مقر العمليات

2020/09/17 | 12:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

عقد القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، اجتماعاُ امنياً في مقر قيادة العمليات المشتركة.





وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب، تلقى "ناس" نسخة منه، (17 ايلول 2020)، ان "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، يزور قيادة العمليات المشتركة ويعقد اجتماعا مع القيادات الأمنية والعسكرية بحضور وزيري الدفاع والداخلية".

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