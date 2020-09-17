عمليات البصرة توجه بإيقاف ’’الوعد الصادق’’

2020/09/17 | 13:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادوجهت قيادة عمليات البصرة، اليوم الخميس، (17 أيلول 2020)، بإيقاف عمليات ’’الوعد الصادق’’ في المحافظة.وقال بيان صادرة عن القيادة وتلقته (بغداد اليوم)، ان "قائد عمليات البصرة، اللواء اكرم صدام، وجه بوقف عمليات الوعد الصادق في محافظة البصرة، وذلك بالنظر لتوجه أبناء محافظة البصرة إلى زيارة الإمام الحسين عليه السلام لإحياء مراسيم شعائر زيارة الأربعين". وشدد قائد العمليات على ضرورة "متابعة العمل الاستخباري والقيام بالواجبات الاعتيادية، للقوات الأمنية، خلال الفترة القادمة".واكد على "جمع المعلومات الاستخبارية، وإنشاء قاعدة بيانات بجميع المطلوبين وتحديد الأهداف المطلوبة القضاء حسب مذكرات إلقاء القبض". وأضاف أن "القوات الأمنية اصدرت أمرا الى العمليات الخاص بحماية الزائرين المتوجهين إلى كعبة الشهداء ضمن قاطع المسؤولية".

وأعلنت قيادة عمليات البصرة، الثلاثاء الماضي، اعتقال نحو 1500 مطلوب للقضاء، خلال الصفحات الخمس لعمليات ’’الوعد الصادق’’.وقال المتحدث الرسمي باسم القيادة، العميد باسم المالكي، في تصريح صحفي، إنه "تم خلال الأيام الماضية، القبض على مجرمين خطرين، والعثور على كميات كبيرة من الأسلحة والاعتدة، بمختلف المناطق التي شهدت عمليات (الوعد الصادق) بمحافظة البصرة".وبخصوص مدة انتهاء العمليات، اكد المالكي أن "أوامر القبض الصادرة، والوصول الى استتباب الأمن بالمحافظة، والقبض على العابثين بأمن المحافظة هي من تحدد مدة انتهاء العمليات التي تخوضها مختلف صنوف القوات الأمنية".وبين ان "مجموع ما تم القبض عليهم من متهمين، ومجرمين خطرين، نحو 1500 متهم"، مبينا ان "الشارع البصري متعاون جداً مع القوات الأمنية من خلال تقديم المعلومات والابلاغ عن حالات النزاعات العشائرية من خلال الأرقام الساخنة".

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