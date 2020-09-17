بالصور.. تحضيرات داخل مرقد الإمام الحسين استعداداً للزيارة الأربعينية

2020/09/17 | 13:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حصلت وكالة (بغداد اليوم)، اليوم الخميس، على صور من داخل العتبة الحسينية، تظهر استعدادات اللجان الخاصة بالزيارة الاربعينية.

وبينت الصور، بعض التغييرات والاضافات التي تجريها إدارة العتبة الحسينية، مع قرب زيارة الأربعين المليونية، والتي تمثل واحدة من اكبر التجمعات البشرية في العالم.





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