نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي يبحث مع محافظ بغداد توزيع قطع اراض سكنية للصحفيين في العاصمـة

2020/09/17 | 13:01 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / زار نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي محافظة بغداد .وبحث اللامي خلال لقائه اليوم محافظ بغداد محمد جابر العطـا ، موضوع توزيع قطع اراض سكنية للصحفيين في بغداد ./انتهى5

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