نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي يلتقي في مقر النقابة وفد لجنة الشباب والرياضة النيابية

2020/09/17 | 13:01 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / استقبل نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي ، وفد لجنة الشباب والرياضة النيابية برئاسة النائب عباس عليوي ، وجرى الحديث عن تطوير العمل في مجال الصحافة الرياضية والاعلام الرياضي المرئي ، ومختلف القضايا التي تخص العمل الرياضي واقرار التشريعات التي ستعرض على مجلس النواب ومنها قانون الاندية الرياضية .واتفق الطرفان على عقد المزيد من اللقاءات والندوات المشتركة لتفعيل العمل الصحفي الرياضي واثراء تشريعات القوانين المقدمة بالمقترحات البناءة .وحضر اللقاء نائب رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية ديار برواري ، والنائب الاول لنقيب الصحفيين رئيس الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية خالد جاسم ، ورئيس رابطة الاعلام الرياضي المرئي ناظم الربيعي./انتهى5

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