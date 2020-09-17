الصحة النيابية: ارتفاع نسبة الشفاء من كورونا الى 75% في البصرة

2020/09/17 | 13:01 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / أكدت لجنة الصحة والبيئة النيابية اليوم الخميس ان نسبة الشفاء من فيروس كورونا ارتفعت الى 75% في البصرة.وقالت مقرر اللجنة الـدكتورة صفاء مسلم بـندر ، في تصريح صحفي " ان ”المعدل اليومي للإصابات بفيروس كورونا في البصرة تتراوح من 300-400 وهي اقل في الوتيرة من الشهر الماضي لافتة إلى أن نسبة الشفاء للمصابين في المستشفيات ومراكز الحجر الصحي ارتفعت لتصل إلى 75%”.وأضافت أن "نسبة الوفيات انخفضت لتصل الى 2.8% وهي اقل من المعدلات السابقة، مؤكدةً ان معدل الالتزام العام بالإجراءات الوقائية لايلبي الطموح وهو سبب أساسي في تسجيل الإصابات”.وأشارت بندر إلى "أن اعتماد الأطر الوقائية المعلنة من قبل وزارة الصحة وتشكيلاتها هي السبيل الأهم في حصر الإصابات ومنع تسجيل المزيد منها بين السكان”./انتهى

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