سفير أميركا بالعراق: هجمات الكاتيوشا تقوض سلطة الكاظمي

2020/09/17 | 13:01 - المصدر: العربية

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آخر تحديث: الخميس 29 محرم 1442 هـ - 17 سبتمبر 2020 KSA 12:51 - GMT 09:51 تارخ النشر: الخميس 29 محرم 1442 هـ - 17 سبتمبر 2020 KSA 12:44 - GMT 09:44

المصدر: دبي- العربية.نت

مع تكرار هجمات الكاتيوشا التي غالبا ما تستهدف المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية، بالإضافة إلى محاولة استهداف قواعد عسكرية تضم قوات أميركية، أو مصالح أميركية في البلاد، اعتبر السفير الأميركي ماثيو تولر في حوار خاصة مع العربية الخميس، أن تلك الهجمات ضد السفارة الأميركية وقوات التحالف الدولي تهدف إلى تقويض سيادة الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي.كما أوضح أن السفارة الأميركية تناقش مع الحكومة هذه الهجمات من أجل ضمان توفير الحماية وردع مطلقيها.وأكد أن وجود الولايات المتحدة في العراق لدعم الحكومة في فرض سيادتها وفرض القانون، مضيفا "لا نسعى لوجود أميركي دائم في العراق ونعمل على تقليص هذا الوجود عندما تتوفر الظروف المناسبة"

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