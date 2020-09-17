القبض على إرهابيين وضبط وكرين في كركوك شمال العراق

2020/09/17 | 13:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الخميس، إلقاء القبض على "إرهابيين" وضبط وكرين لجماعات "داعش" الوهابية بداخلهما "ثياب قندهارية" ومواد لوجستية...

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