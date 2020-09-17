كوردستان ترسل وفدها لبغداد لمناقشة إستراتيجية

2020/09/17 | 13:01 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إقليم كوردستان جزء من اجتماعات اللجنة التي شكلت في أواخر شهر آب أغسطس الماضي لصياغة الأسس الإستراتيجية للموازنة العامة الاتحادية - صورة: تخطيط كوردستان

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