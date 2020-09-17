خلال توقيع اتفاقات التطبيع بالبيت الأبيض.. صور تجمع ملكة جمال العراق ورئيس الموساد الاسرائيلي

2020/09/17 | 13:05 - المصدر: NRT عربية

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ملكة جمال العراق سارة عيدان

فوتو: ارشيف

منذ 4 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

تداولت وسائل إعلام إسرائيلية، صورا لملكة جمال العراق السابقة سارة عيدان، مع رئيس الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين، التقطت خلال توقيع اتفاقات التطبيع في البيت الأبيض بين الإمارات والبحرين وإسرائيل.

ونشرت ملكة جمال العراق عام 2017، سارة عيدان، أمس الأربعاء، 16 أيلول 2020، صورة مع رئيس الموساد الإسرائيلي، يوسي كوهين، في حفل توقيع اتفاق تطبيع علاقات الإمارات والبحرين مع إسرائيل، وشاركت متابعيها صورا عدة في مقر حفل التوقيع عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستغرام"، كانت إحداها مع كوهين.

وكتبت عيدان بجانب الصور "التقيت المبعوث الجديد لإسرائيل إلى الأمم المتحدة جلعاد إردان ورئيس جهاز الموساد يوسي كوهين".

وأضافت قائلة "المجانين المؤمنون بنظريات المؤامرة سيستخدمون هذه الصورة ليكرروا ادعاءهم: إنها عميلة موساد"، أتوق لذلك".

وكتبت ملكة جمال العراق باللغة العربية في المنشور نفسه "يوم تاريخي في البيت الابيض توقيع اتفاق السلام بين اسرائيل و الإمارات و البحرين"، حسب قولها.

وسبق أن نشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، مقطع فيديو ذكرت فيه بالتصريحات التي أدلت بها سارة عيدان، وردها على وصفها بـ"الخائنة"، حيث جاء في منشور على الصفحة إن "عيدان، قالت في تعليق على مقطع الفيديو، لدفاعي عن السلام، ينعتوني بالخائنة..



ملكة جمال العراق تدافع عن إسرائيل وتكشف عن الإعلام المتحيز الذي يخدم الكراهية بل وإرهاب حماس في لجنة حقوق الإنسان..



لا تفوتوا هذا الفيديو".

وكانت سارة عيدان، قد أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في العام 2019 على خلفية دعمها لإسرائيل، والدعوة إلى تطبيع العلاقات معها، ووصفت حركة "حماس" الفلسطينية بـ "الإرهابية"، وتلقت تهديدات بالقتل.

كما تعرضت عيدان، لانتقادات واسعة في العام 2017 إثر نشرها صورة "سيلفي" مع نظيرتها الإسرائيلية على هامش مشاركتهما في مسابقة ملكة جمال الكون بالولايات المتحدة، وقالت إنها تلقت تهديدات بالقتل وقتها.

ر.إ

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