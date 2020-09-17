بعد 6 اشهر على تعليقها.. السعودية تستعد لاستئناف العمرة

2020/09/17 | 13:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكدت مصادر سعودية مطلعة، تشكیل لجنة لتنظیم آلیة عودة العمرة خلال الفترة المقبلة، مبينة أن اللجنة رفعت عدة مقترحات وتصورات للجھات العلیا المعنیة.

وبحسب جريدة الوطن السعودية فان اللجنة تتكون من 4 جهات حكومية، تضم كلا من وزارة الحج والعمرة، ووزارة الصحة، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والأمن العام.

ومن بين المقترحات المطروحة، أن یتم البدء بعمرة الداخل وبعد ذلك بعمرة الخارج، وأن تكون بأعداد محدودة ومواعید ثابتة وتفویج مقنن مماثل وقریب من تفویج الحجاج بساعات وأوقات معینة، وإطلاق تطبیق أو منصة یتم من خلالھا التقدیم لغرض أداء العمرة.

وأضافت أن المقترحات تضمنت التأكد من حصول المعتمر على شھادة طبیة تثبت سلامته من فیروس كورونا المستجد، وأیضا العمل على ترتیب بروتوكولات مماثلة وقریبة من بروتوكول الحج.

وكانت السعودية قد أوقفت إصدار تأشيرات العمرة بنهاية شباط الماضي، كما تم تعليق العمرة للسعوديين والمقيمين في بداية مارس الماضي في ظل أزمة كورونا.

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