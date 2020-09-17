2020/09/17 | 13:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد ..

اجرى مهاجم نادي الشرطة علي يوسف، عملية جراحية ناجحة لركبته في قطر.

وقال يوسف في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إنه “مع وصول وفد نادي الشرطة، أجريت الفحوص الطبية لإصابتي التي لازمتني منذ فترة ليست بالبعيدة”.

واوضح ان “نتائج الفحوص اكدت إصابتي بتمزق في الرباط الصليبي، لذلك قررت اجراء العملية بأسرع وقت واليوم تكللت بالنجاح في مركز اسبيتار بقطر”.

يذكر ان يوسف سيغيب عن الملاعب لمدة ستة اشهر.



انتهى /25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عملية جراحية ناجحة لمهاجم القيثارة الخضراء في قطر) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عملية جراحية ناجحة لمهاجم القيثارة الخضراء في قطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).