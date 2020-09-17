مقابل الدولار… الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي منخفض جديد

2020/09/17 | 13:21 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

سجلت الليرة التركية اليوم أدنى مستوى لها على الإطلاق أمام الدولار.ولفتت وكالة “بلومبرج” للأنباء إلى أن هذا التراجع يأتي غداة تأكيد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على استمرار حالة عدم اليقين بشأن التعافي الاقتصادي، ما أضعف شهية المخاطرة في الأسواق العالمية.وتراجعت الليرة بـ 3ر0% ليصل سعر صرف الدولار إلى 5212ر7 ليرة صباح اليوم.وخسرت الليرة التركية 21% من قيمتها هذا العام، لتصبح ثاني أسوأ عملة أداء في الأسواق الناشئة بعد الريال البرازيلي، وذلك وفقا لما ذكرت “الألمانية.

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