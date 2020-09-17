595 ألف دولار ثمناً لتاج بلاستيكي بستّ دولارات.. والسبب؟

2020/09/17 | 13:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيويورك,-(أ ف ب) – بيعَ تاج بلاستيكي بلغ سعره الأصلي لدى شرائه من المتجر ستّ دولارات بمبلغ 594,750 دولاراً خلال مزاد علني نظمته دار”سوذبيز” في نيويورك.ويعود السبب إلى أن مغني الراب النيويوركي نوتوريوس بي.آي.جي (“بيغي”) اعتمره خلال جلسة تصوير قبل ساعات من اغتياله.وكان التاج بقي في حوزة المصور الذي كان يتولى التصوير […]

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