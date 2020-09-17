2020/09/17 | 13:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرابلس (لبنان),-(أ ف ب) – لم تتوقّع سعاد محمّد أن زوجها الذي اختار خوض غمار البحر على متن أحد قوارب الموت، هرباً من فقر مدقع في شمال لبنان، ستبتلعه الأمواج قبل بلوغه قبرص ولن تعود حتى جثته إليها.وتقول سعاد (27 عاماً)، وهي تحضن رضيعها لوكالة فرانس برس بينما تغالبها دموعها “أنتظر جثة زوجي”.وزوجها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في لبنان فقراء يختارون “قوارب الموت” هرباً من الفقر .. حكايات مأساوية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في لبنان فقراء يختارون “قوارب الموت” هرباً من الفقر .. حكايات مأساوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).