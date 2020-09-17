نفط الوسط يكشف سبب تغيير شعاره

2020/09/17 | 13:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد ..

كشف نادي نادي نفط الوسط الرياضي، عن سبب تغيير شعاره.

وذكر النادي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ أن “نفط الوسط استبدل شعار النادي ليظهر بالموسم المقبل بحلة جديدة بعد أن تم تصميم الشعار الجديد وفق لمسات فنية متخصصة”.

وأضاف ان “رغبة إدارة النادي بتغيير الشعار جاءت بما يواكب الحداثة التي تطرأ في الحركة الرياضية وتضمين دور الشركة الراعية وكذلك وضع الطائر العندليب الذي يلقب من خلاله نفط الوسط”.

وتابع “تم تغيير اختام النادي وورق المخاطبات الرسمية وتم إشعار الجهات المختصة وسيظهر الفريق في الموسم الجديد بالشعار المحدث”.

يذكر ان الشعار السابق كان يرمز للنفط واطلاقة، حيث لم يتم تغييره منذ تأسيس النادي.



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