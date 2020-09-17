الموت يُغيّب الشاعر العراقي عادل محسن

2020/09/17 | 13:26 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اين نيوز _بغداد توفي صباح اليوم الخميس، الشاعر ومقدم البرامج عادل محسن، عن عمر ناهز 60 عاماً، بعد صراع مع المرض.، إن الشاعر العراقي عادل محسن فارق الحياة بعد صراع مع طويل مع المرض.ويعد الراحل من أبرز شعراء الأغنية والقصيدة في العراق، اذ كتب عشرات القصائد الغنائية التي غناها فنانون عراقيون وعرب، كما عمل مقدم برامج في قنوات فضائية عراقية.

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