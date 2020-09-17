وكيل وزارة الداخلية الجديد يباشر مهامه

2020/09/17 | 13:26 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} باشر حسين حسب العواد مهامه اليوم الخميس بمنصب الوكيل الاداري والمالي في وزارة الداخلية.





وعاهد العواد في تغريدة له على تويتر: "الجميع بان لا يدخر جهداً ولا سعياً الا وبذله من أجل النهوض بالواقع الإداري لجميع موظفي وضباط ومنتسبي وزارة الداخلية".

وكانت وثيقة صادرة عن مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كشفت الأثنين الماضي عن تكليف النائب السابق عن ذي قار {عن كتلة الاحرار} حسين حسب العواد بمهام وكيل وزير الداخلية للشؤون الادارية والمالية بدلا من عبد الحليم فاهم الفرهود.

عمار المسعودي

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