كريم العراقي يتلقى الإقامة الذهبية لدولة الامارات ويكشف عن اخر اعماله

2020/09/17 | 13:26 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} شكر الشاعر كريم العراقي، حكومة دبي على منحه الاقامة الذهبية لدولة الامارات، في الوقت الذي كشف فيه عن آخر اعماله.





وقال الشاعر العراقي المعروف، الذي يتلقى العلاج من مرض السرطان في مستشفى كليفلاند في أبوظبي، في تصريح صحفي، "وسط المعاناة من هذا المرض الخبيث، أجدني محاطاً بأجمل الأخبار التي ترفع من حالتي المعنوية، وتمنحني القوة والإرادة لتخطي هذا المرض والانتصار عليه"، لافتاً أنه "مازال يتلقى جلسات العلاج الكيماوي، بعد أن خضع لعملية جراحية، وبمجرد أن ينتهي من العلاج سيتوجه لإتمام إجراءات الحصول على الإقامة الذهبية".

وأكد أن "الإمارات، التي يقيم فيها منذ ما يقرب من 20 عاماً، تقدم نموذجاً عالمياً فريداً بكيفية الاهتمام بأبنائها والمقيمين من مختلف الجنسيات، كما توجه بالشكر إلى محبيه وجمهوره من مختلف الدول العربية على ما يحيطونه به من مشاعر صادقة واهتمام متواصل".

وأضاف: "شكري وتقديري للإمارات الحبيبة، التي أقيم فيها منذ 20 سنة.



وشكري وامتناني للمحبة الكبيرة التي اجدها من جمهوري من مختلف الدول العربية، والتي أشعر معها بأن الفن الصادق يصل إلى القلوب، ويبقى مع الزمن.



كما أشعر بأن ما اتلقاه من دعوات واتصالات هاتفية ورسائل من المجهور الكريم هو ما يمنحني القوة لتجاوز هذا المرض".



لافتاً إلى "عدم قدرته على الرد على كل ما يصله من اتصالات ورسائل، ولكنه يحرص على توجيه رسالة لمحبيه وجمهوريه، عبر وسائل التواصل الاجتماعي من وقت لآخر، لشكرهم واطلاعهم على حالته الصحية، تقديراً لاهتمامهم".

وكشف الشاعر كريم العراقي أن "لديه عملين جديدين، كتبهما وهو على فراش المرض، الأول عمل ضخم سيقدمه الفنان كاظم الساهر مع مجاميع، بعنوان "عراقنا يا قرة العيون".



أما العمل الثاني فهو قصيدة إنسانية، استلهمها من صديق له كان شقيقه يعاني مرض السرطان.

وكان الشاعر العراقي قد شارك مقطع فيديو قصيراً له وهو يستعد لتلقي جلسة علاج، موضحاً أنها الجلسة الرابعة له، ومازال أمامه أربع جلسات إضافية تستغرق ما يقرب من شهر ونصف الشهر.



مؤكداً أن أمله في الشفاء أكبر من الألم، خصوصاً مع دعم الأصدقاء من الكتاب والشعراء والفنانين والجمهور.

Mohameed

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