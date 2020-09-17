وزير الخارجية يجدد: العراق يرغب بعلاقات متوازنة مع دول الجوار

2020/09/17 | 13:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب وزير الخارجية فؤاد حسين، الدول باحترام سيادة العراق وعدم التدخل في شؤونه.

وخلال تصريحات أطلقها من بروكسل، شدد حسين على أن القرار لابد له من أن يكون بيد الشعب العراقي، مجددا رغبة العراق بعلاقات متوازنة مع دول الجوار.



وتجنيب البلاد التوترات التي تحدث في المنطقة.

وأكد حسين أن العراق يعاني تحديات عدة أبرزها محاولات داعش في إعادة تنظيم نفسه، بالإضافة الى تفشي وباء كورونا، وتراجع أسعار النفط، الأمر الذي خلف أزمة اقتصادية.

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