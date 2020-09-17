ذا ناشيونال: جريمة قتل شيلان ترفع مستوى القلق لدى الناشطين في العراق

2020/09/17 | 13:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد موقع ذا هيل الاخباري أن الولايات المتحدة تواجه منعطفا حاسما في العراق مع استمرار الهجمات على السفارة الأميركية بالتزامن مع خفض عديد قواتها.

وأشار الموقع إلى أن الولايات المتحدة وقوات التحالف سلمت ثماني قواعد ومواقع للحكومة العراقية، ما يعني ان البنتاغون في حاجة إلى فعل المزيد بموارد أقل، وذلك من خلال الأدوات والتكنولوجيا الكافية، واستخدام الطائرات بدون طيار، مبينا أن استخدام نظام سيرام لاعتراض صاروخين تم إطلاقهما على المنطقة الخضراء مثالاً على الكيفية التي يمكن أن تساعد بها الحلول الدفاعية عالية التقنية.

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