التربية توجه باعتماد معدل 95٪ للتقديم على مدارس المتميزين وكلية بغداد

2020/09/17 | 13:30 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقي نيوز /وجه وزير التربية علي حميد، الخميس، باعتماد معدل 95٪ بمجموع 570 للتقديم على مدارس المتميزين وثانوية كلية بغداد.وقال المكتب الإعلامي للوزير في بيان مقتضب تلقت عراقي نيوز نسخة منه، إن حميد "وجه الجهات ذات العلاقة باعتماد معدل 95٪ بمجموع 570 للتقديم على مدارس المتميزين وثانوية كلية بغداد".وكانت وزارة التربية، أعلنت في التاسع من أيلول الحالي، عن موافقة الوزير علي حميد، على تنظيم تقديم الطلبة للقبول في مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد للعام الدراسي 2020-2021.موقع عراقي نيوز..نهتم بالاحداث العراقية

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