المنافذ تخلي 3 حاويات محملة بمواد شديدة الخطورة في أم قصر الشمالي

2020/09/17 | 13:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع

اخلت هيأة المنافذ الحدودية 3 حاويات محملة بمواد شديدة الخطورة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، اليوم الخميس، ان " الحاويات التي اخليت في منفذ ميناء أم قصر الشمالي تعود إلى وزارة الكهرباء وبحضور ممثلها ولجنة شكلت لهذا الغرض من الجهات الأمنية والعاملة في المنفذ الحدودي".

واضاف ان "عملية الاخلاء تمت بعد استكمال كافة إجراءاتها ونقلها بشكل آمن إلى وجهتها الأخيرة لإزالة تهديدها للدوائر الحكومية والتجمعات السكانية".

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