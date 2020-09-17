إخلاء حاويات تحمل ’مواد شديدة الخطورة’ من ميناء أم قصر

2020/09/17 | 13:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الخميس، إخلاء حاويات محملة بمواد شديدة الخطورة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.

وقالت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (17 أيلول 2020) إن فرقها قامت "بإخلاء حاويات عدد 3 بداخلها براميل تحتوي على مواد شديدة الخطورة تعود إلى وزارة الكهرباء وبحضور ممثلها ولجنة شكلت لهذا الغرض من الجهات الأمنية والعاملة في المنفذ الحدودي".

وأضاف البيان، "تم إخلاء الحاويات بعد استكمال كافة إجراءاتها ونقلها بشكل آمن إلى وجهتها الأخيرة لإزالة تهديدها للدوائر الحكومية والتجمعات السكانية".

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