"مطهرات منتهية الصلاحية".. تسرب بكتيري وإصابة الالآف في الصين

2020/09/17 | 13:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشفت السلطات الصينية إصابة عدة آلاف بمرض بكتيري بعد تسرب في شركة أدوية حيوية في شمال غرب البلاد، وفق ما نقل تقرير من شبكة "سي أن أن" الأميركية.

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