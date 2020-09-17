2020/09/17 | 13:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

أعلن مدير سايلو محافظة أربيل هيمن سيد مراد، الخميس (17 أيلول 2020)، ارسال الحكومة الاتحادية نحو ملياري دينار كمستحقات مالية، عن تسويق محصول الحنطة من الفلاحين في أربيل خلال العام الحالي 2020.





وقال مراد في تصريح صحفي، حصلت عليه (بغداد اليوم)، إن "بغداد أرسلت مليار و85 مليون دينار عراقي"، لافتاً إلى أن "البدء بتوزيع المبالغ على الفلاحين سيتم الاسبوع المقبل".

يُشار إلى أن، المتحدث باسم رئيس الوزراء، أحمد ملا طلال، قال في وقت سابق، موازنة 2021 ستثبت حصة إقليم كردستان من النفط، وترسخ الاتفاقات التي حصلت في الماضي.

وقال طلال في مؤتمر صحفي، إن "هناك اتفاقاً بأن تكون موازنة 2021 محاولة لترسيخ هذا الاتفاق وتعزيزه وتثبيت الحقوق الدستورية للحكومة الاتحادية فيما يخص المنافذ والنفط".

وبين أن "موازنة 2021 ستثبّت حصة اقليم كوردستان من براميل النفط المصدرة وعددها وتسلميها الى بغداد"، مضيفاً أن هذه الاتفاقات سترى النور في الموازنة المقبلة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بغداد ترسل أكثر من مليار دينار إلى إقليم كردستان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بغداد ترسل أكثر من مليار دينار إلى إقليم كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).